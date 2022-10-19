Чотирьох жителів Вінниччини затримали за публікацію відео російських ударів
Відео потрапило до росіян, після чого вони завдали удару повторно
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На Вінниччині Служба безпеки України затримала чотирьох місцевих жителів, які знімали та пересилали відео з влучаннями запущених росіянами дронів-камікадзе. Про затримання СБУ повідомила в середу, 19 жовтня.
Один із затриманих відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і переслав колегам, інші троє також поділилися цим відео з друзями. Вже за півгодини відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей, – йдеться в повідомленні СБУ.
«На даний час розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю», – сказав один із затриманих.
СБУ нагадала, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.
«Служба фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності», – наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 19 жовтня росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема й по енергетичних об’єктах у Вінницькій області.
11 жовтня російські агресори завдали дронами-камікадзе удар по Ладижинській ТЕС. Через певний час, коли на місці працювали рятувальники, воєнні злочинці вдруге вдарили по цій же ТЕС. Тоді повідомлялося про шістьох постраждалих.
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