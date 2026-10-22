Екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час виконання завдання на Полтавщині

Президент України присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно чотирьом членам екіпажу вертольота Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» Юрію Ворону, Валентину Мукшинову, Богдану Хмілю та Михайлу Дерязі. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

За інформацією Бродівської міськради, Юрій Ворон – командир екіпажу, старший льотчик вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився у Бродах. Після закінчення Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба проходив службу в 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Перший бойовий досвід Юрій Ворон здобув під час Операції об’єднаних сил. Від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відзнаками. У воїна залишилися дружина, син та батьки.

Загиблим членам екіпажу присвоєно звання Героя України

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Валентин Мукшинов – старший штурман-льотчик вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився у Києві, навчався у Чернігівському військовому ліцеї.

Із початком повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Захисник став повним кавалером ордена «За мужність», був неодноразово нагороджений державними та відомчими відзнаками. У військового залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Хміль – бортовий авіаційний технік вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився у Василькові Київської області. Навчався у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю «Авіаційний транспорт». У березні 2022 року розпочав службу у 16 окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Військовий неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу вертольота. Богдан Хміль був нагороджений відзнакою президента «За оборону України». У воїна залишилися дружина та батьки.

Михайло Деряга – старший повітряний стрілець вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився в селі Андріївка Полтавської області. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Із листопада 2023 року захисник проходив військову службу у 16 окремій бригаді армійської авіації «Броди».

У складі екіпажу вертольота воїн виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Був нагороджений відзнакою президента «За оборону України» та орденом «За мужність» III ступеня. У військового залишилися дружина, син, батьки та брат.

Нагадаємо, 30 червня 2026 року екіпаж Мі-8 виконував бойове завдання з перехоплення російських ударних безпілотників на Полтавщині. Військові знищили два ворожі «Шахеди», однак третій уразив вертоліт. Усі четверо членів екіпажу загинули.