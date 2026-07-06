Екіпаж розбився 30 червня, проте жодних повідомлень про цю аварію не було

У вівторок, 7 липня, у Бродах попрощаються із чотирма військовими, членами екіпажу вертольота Мі-8, що служили у 16-ї окремій бригаді армійської авіації «Броди». Вони загинули 30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це 6 липня повідомили у Бродівській міській раді.

Свій останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон; льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов; бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

«Вони до останнього виконували свій військовий обов’язок, захищаючи українське небо, прикриваючи наших піхотинців, підтримуючи бойові підрозділи та рятуючи життя українських воїнів», – зазначили у міськраді.

На полтавському сайті «Зміст» зазначають, що екіпаж розбився під час перехоплення БпЛА біля села Старицьківка Полтавського району. До слова, на сторінці бригади жодних повідомлень про загибель військових немає.

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Із захисниками попрощаються 7 липня у Бродах. Зустріч кортежу відбудеться о 9:30 на Алеї Героїв, прощання – у церкві Воздвиження Чесного Хреста.

Юрій Ворон – старший льотчик вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 29 червня 1996 року в Бродах, закінчив гімназію імені Івана Труша. У 2013 році вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди». Перший бойовий досвід здобув під час участі в Операції об’єднаних сил. Із початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками. У Героя залишилися дружина, син та батьки.

Валентин Мукшинов – старший штурман-льотчик вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 29 травня 1991 року в Києві, навчався у Чернігівському військовому ліцеї. Із початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Повний кавалер ордена «За мужність», неодноразово нагороджений державними та відомчими відзнаками. У Героя залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Хміль – бортовий авіаційний технік вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 20 вересня 2000 року у Василькові на Київщині. Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю «Авіаційний транспорт». У березні 2022 року розпочав службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди». Нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України». У Героя залишилися дружина та батьки.

Михайло Деряга – старший повітряний стрілець вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 3 лютого 1989 року в селі Андріївка на Полтавщині. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Із листопада 2023 року проходив військову службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди». У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та орденом «За мужність» III ступеня. У Героя залишилися дружина, син, батьки та брат.