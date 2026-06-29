Військовий літак впав 16 червня у Шепетівському районі

Правоохоронці оприлюднили нові результати розслідування щодо падіння військового бомбардувальника Су-24 у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє льотчиків – Богдан Загарулько та Богдан Бабенко. Слідчі встановили, що перед вильотом літак був технічно справним, а інформація про катапультування одного з членів екіпажу не підтвердилася. Про це у понеділок, 29 червня, повідомили пресслужби ДБР і Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Авіакатастрофа сталася 16 червня близько 19:00 у Шепетівському районі. Під час навчально-тренувального польоту розбився надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

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За даними слідства, це був уже другий виліт літака того дня. Перед кожним польотом військові техніки перевіряли його технічний стан і не виявили жодних несправностей. Уся необхідна документація також була оформлена належним чином.

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У ДБР повідомили, що екіпаж виконував бойове завдання, однак його зміст не розголошують з міркувань національної безпеки. Водночас у відомстві спростували інформацію, яку поширювали у соцмережах, про нібито капультування одного з пілотів.

«У межах розслідування вже проведено десятки допитів. Слідчі опитали рідних загиблих, командування та їхніх колег. За словами свідків, перед польотом обидва військовослужбовці пройшли медичний огляд, почувалися добре та не скаржилися на стан здоров’я», – повідомляють у спецпрокуратурі.

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила особи загиблих членів екіпажу – 55-річного майора Богдана Загарулька та 23-річного старшого лейтенанта Богдана Бабенка.

Наразі командування Повітряних сил ЗСУ проводить службове розслідування. Після його завершення призначать незалежну авіаційно-технічну експертизу, яка має встановити остаточні причини катастрофи.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу). Санкція статті передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.