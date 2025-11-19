Крістофер Юбенкс несподівано вирішив піти з великого спорту

Відомий американський тенісист Крістофер Юбенкс оголосив про завершення кар'єри. Про це 29-річний спортсмен написав на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Якби ви сказали цьому маленькому хлопчикові з південної частини Атланти, що він доб'ється всього цього, він би вам не повірив. Дворазовий гравець року студентської ліги ACC? Ага, звісно. Чвертьфіналіст Вімблдону? Без шансів. Учасник Олімпійських ігор? Неймовірно. Мені подарували можливість подорожувати світом і будувати неймовірні стосунки, одночасно втілюючи в життя мрію всього життя – грати в професійний теніс. Це була неймовірна подорож», – заявив Юбенкс.

Нагадаємо,за свою кар'єру Крістофер ставав переможцем одного турніру АТР в одиночному розряді (Мальорка, 2023), чвертьфіналістом Вімблдону-2023 в одиночному розряді та US Open-2020 в парному розряді, переможцем семи турнірів ATP Challenger (4 – в одиночному розряді).

Найвищим його досягненням у світовому рейтингу ATP стала 29‑та позиція в липні 2023 року. На цей момент він посідає 266-те місце в рейтингу ATP.