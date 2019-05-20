Cуд заочно заарештував підозрюваного в організації вбивства Гандзюк кримінального авторитета

Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють у причетності до організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

«Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, що спричинило за собою смерть Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано! Слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», - повідомила вона.

Постанова набуде чинності через 5 днів, після чого Генпрокуратура зможе представити екстрадиційний пакет документів для Національного бюро Інтерполу України. Це дасть Інтерполу підстави для оголошення Левіна в міжнародний розшук.

Зазначимо, що за версією слідства Левін був одним з ключових організаторів нападу. 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про причетність до вбивства Гандзюк.

Нагадаємо, радницю мера Херсона і проукраїнську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року в Херсоні облили сірчаною кислотою, внаслідок чого вона отримала сильні опіки. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні.