Грушківський психоневрологічний інтернат працює з 1996 року

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Грушківський психоневрологічний інтернат» уклав угоду з ТОВ «Експерт систем» на капітальний ремонт даху корпусу №1 інтернату, що на вулиці Будинковій, 30 у селі Якторів. У системі публічних закупівель Prozorro йдеться, що вартість договору становить 18,52 млн грн. Ціна угоди є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Завершити ремонт планують до кінця 2024 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник відремонтує дах, облаштує систему водопостачання та водовідведення, проведе електромонтажні роботи. Також планують відремонтувати систему опалення та вентиляції корпусу, встановити блискавкозахист, встановити ліфт для маломобільних груп населення. Крім цього, підрядник закупить для інтернату меблі та устаткування, проведе вогнезахист дерев'яних конструкцій. Гарантія на виконані роботи становить десять років. Профінансують ремонт з місцевого бюджету.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало львівське ТОВ «Експерт систем». Згідно з аналітичною системою YouControl, компанія працює з 2014 року й спеціалізується на монтажі водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Директором та власником ТОВ «Експерт систем» є 41-річний підприємець Тарас Беркевич. З початку 2014 року компанія отримала підрядів на понад 83 млн грн.

ZAXID.NET у грудні 2023 року повідомляв, що для ремонту Грушківського психоневрологічного інтернату провели два тендери на 53 млн грн. Зокрема, підряд на понад 40 млн грн отримало ТОВ «Житло Буд Сервіс». Компанія до кінця 2024 року мала відремонтувати два житлові корпуси інтернату. Роботи фінансують з обласного бюджету. Крім цього, ТОВ «Житло Буд Сервіс» уклало угоду з інтернатом на ремонт корпусу №1 за майже 13 млн грн. Через затримку фінансування термін дії двох договорів продовжили до кінця 2025 року.

Додамо, що у 2018 році будівлю інтернату відновлювали у межах програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки. Директоркою інтернату є Наталія Олександренко. Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення до Грушківського психоневрологічного інтернату евакуйовували ВПО з інвалідністю психоневрологічного спектра. Йдеться про пацієнтів зі Слов'янська та Бахмута.