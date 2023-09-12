Міністерка соціальних справ Данії Пернілле Розенкранц-Тейль у понеділок вибачилася від імені держави за жорстоке поводження, якого зазнавали в країні люди з інвалідністю протягом десятиліть, повідомляє DW.

У період з 1933 по 1980 роки тисячі дітей і дорослих з інвалідністю поміщали в державні установи, де вони зазнали знущань, таких як примусова стерилізація і сексуальне насильство. Загалом до таких установ були відправлені близько 15 тисяч дітей та дорослих з широким спектром інвалідності.

Серед причин, наведених для розміщення їх під спеціальну опіку, було те, що це «захистить суспільство». Такі методи – ідея євгеніки, в основі якої лежить мета поліпшення генетичної якості людської популяції. Ця ідея історично використовувалася для виключення або цілеспрямованого знищення певних груп, які вважалися неповноцінними. Таких переконань дотримувалися, зокрема, нацисти під час Голокосту.

У Данії в державні установи поміщали людей з такими видами інвалідності, такими як сліпота, епілепсія, фізичні або розумові вади. З 1929 по 1967 рік примусову стерилізацію проводили також щодо психічно хворих пацієнтів. До 1989 року пацієнти також повинні були отримувати спеціальний дозвіл від влади на одруження.

У 1980 році парламент децентралізував сектор спеціальної опіки і передав відповідальність місцевим органам влади.

Попередній уряд Данії замовив розслідування, яке у 2020 році виявило низку зловживань у державних центрах. Зловживання включали насильство, зокрема психологічне та сексуальне, а також серйозні помилки в лікуванні. Розенкранц-Тейль назвала період зловживань «однією з найчорніших сторінок в історії Данії».

«Суспільство має піклуватися про громадян, а тут сталося навпаки. Звичайно, ми не можемо змінити минуле вибаченнями. Але ми можемо взяти на себе відповідальність за те, що сталося, і ми можемо визнати, що було зроблено неправильно. Від імені данської держави, від імені уряду: Вибачте», – сказала міністерка.

Виступаючи на заході, організованому для близько 50 жертв політики того періоду в західному місті Хорсенс, вона запевнила, що те, що сталося, ніколи не повториться.