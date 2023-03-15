Уряд Данії в середу, 15 березня, оголосив про черговий – дев’ятий за рахунком – пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме мільярд данських крон (142 мільйони доларів).

За повідомленням прес-служби уряду Данії, в рамках цього пакета військової допомоги ЗСУ отримають ракети для систем ППО, боєприпаси для стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, а також протитанкові міни.

Крім того, Україна отримає 21 робота для розмінування, 15 генераторів для військових потреб та дев’ять мобільних станцій ремонту важкої техніки.

«Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна конкретно запитувала. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовольнити це бажання», – сказав виконувач обов’язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Загалом Данія вже надала Україні військової допомоги на 5 млрд данських крон.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що уряд Данії погодив створення фонду в розмірі 7 млрд данських крон (понад 1 млрд доларів) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році. понад 760 млн доларів з цього фонду спрямують на військову допомогу. З повідомлення уряду випливає, що гроші на дев’ятий пакет військової допомоги виділено саме з «українського фонду».

На додаток до цього у 2024-2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки. Ці кошти повʼязані з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.