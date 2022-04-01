Вартість 137 вагонів разом із товарами становить понад 200 млн грн

ДБР планує вилучити на потреби армії 137 російських та білоруських вагонів, які були виявлені на території Тернопільської області. Цим транспортом перевозили дизпаливо, скло, залізобетонні вироби та залізну руду. Загалом вартість всього майна складає понад 200 млн грн.

Як повідомили у прес-службі ДБР, під час оперативних заходів працівники ДБР виявили на Тернопільщині 137 залізничні вагони. 33 вагони були порожні, решта – заповнені продукцією. У 84 вагонах, які належать білоруським підприємствам, виявили дизпаливо, скло, сою, вапняковий камінь, залізобетонні вироби. А у двадцяти російських вагонах – залізну руду. Загальна вартість майна складає понад 200 млн грн.

«ТУ ДБР Львова звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Тернопільської області з ініціативою примусово вилучити вагони з майном та передати його на потреби ЗСУ. Завдяки зусиллям ДБР на потреби армії вже передано майно агресора на мільйони доларів, у тому числі паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали та інша продукція, що може використовуватись нашою армією у боротьбі з російськими військовими. Активна робота Бюро продовжується – майно окупанта буде служити для його знищення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у ДБР заявили про намір конфіскувати понад 170 залізничних вагонів з Івано-Франківської області.