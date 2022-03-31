Майно належить російським фірмам «Брансвик Рейл» та « Балт Транс Сервис»

ДБР ініціювало націоналізацію понад 170 залізничних вагонів та цистерн, що належали бізнесменам із Росії та Білорусі. Відомо, що вартість майна становить майже 264 млн грн. Вантажні вагони та цистерни правоохоронці виявили на території Івано-Франківської області. Їх націоналізують та передадуть на потреби Збройних сил України.

Як у четвер, 31 березня, повідомила прес-служба ДБР, 176 залізничних вагонів та цистерн, власниками яких є бізнесмени з Білорусі та Росії, працівники бюро виявили протягом цього тижня в Івано-Франківській області. За даними ДБР, вартість майна, яке підлягає вилученню, становить майже 264 млн грн. Про власників вантажних вагонів та цистерн не повідомляється, проте на фото видно, що частина з них належить московському ТОВ «Брансвик Рейл» та групі компаній«Балт Транс Сервис».

Територіальне управління ДБР Львова звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити та передати продукцію на потреби ЗСУ. Звернення саме до Львівської військової адміністрації у ДБР пояснили тим, що територіальний офіс бюро перебуває у Львові. Відтак, 176 залізничних вагонів та цистерн, виявлених на Прикарпатті, вилучать та передадуть на потреби Збройних сил.

Нагадаємо, 29 березня ДБР передало на потреби Збройних сил України 27 російських і білоруських вантажівок, які виявили на території Чернівецької області. Відомо, що фури везли на територію Євросоюзу непродовольчі товари. Вантажі направили країнам-власникам, а самі фури підлягають націоналізації.