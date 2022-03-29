Вантажівки націоналізують та передадуть українським військовим

ДБР передали на потреби Збройних сил України 27 російських і білоруських вантажівок, які виявили на території Чернівецької області. Відомо, що фури везли на територію Євросоюзу непродовольчі товари. Вантажі передадуть країнам-власникам, а самі фури – націоналізують.

Як у вівторок, 29 березня, повідомила прес-служба ДБР, 27 вантажівок з Росії та Білорусі перебували на території Чернівецької області. «Вантажівки перевозили до країн Європейського Союзу непродовольчі товари. Працівники ДБР відшукали їх та перемістили до зони митного контролю Чернівецької митниці», – йдеться у повідомленні ДБР.

Вантажівки, що належать російським та білоруським фірмам, націоналізують та передадуть на потреби Збройних сил України. Разом із тим, товари, що належали країнам-партнерам будуть направлені за призначенням.