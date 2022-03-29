Наразі вирішується питання про передачу ще чотирьох вантажівок на потреби ЗСУ

На пункті пропуску із Білоруссю вилучили сім білоруських та російських фур, вартістю 9 млн грн. Три з них вже передали на потреби української армії, решту чотири планують також невдовзі передати для ЗСУ.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки 29 березня, російські та білоруські вантажівки виявили в одному з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

«Співробітники БЕБ спільно із Волинською обласною військово-цивільною адміністрацією виявили на одному з пунктів пропуску державного кордону з Республікою Білорусь 7 вантажних транспортних засобів, які належать компаніям з Білорусі та Росії. Виявлені вантажівки здійснювали вивезення товарно-матеріальних цінностей до Білорусі під час військового стану. Орієнтовна загальна вартість транспортних засобів становить близько 9 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що три вантажівки вже передали на потреби Збройних сил України. Наразі вирішується питання про вилучення ще чотирьох фур, які планують також передати українським військовим.

Нагадаємо, що 10 березня президент підписав закон про націоналізацію російських активів в Україні. Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якого відшкодування їх вартості. Вилучати можуть рухоме та нерухоме майно, вклади у банках, цінні папери, гроші, корпоративні права.

В рамках цього закону на Волині вже конфіскували 23 вантажівки з білоруськими та російськими номерами.