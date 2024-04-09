Десятеро військовослужбовців безпідставно отримували виплати

На Донеччині співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозри командиру військової частини та чотирьом його підлеглим. За даними слідчих, вони безпідставно нарахували «бойові» виплати військовим, які насправді не брали участь у бойових діях. Про це у вівторок, 9 квітня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, командир однієї з військових частин Донеччини та четверо його підлеглих включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та перебували за межами Донецької області.

«Протягом шести місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок», – йдеться у повідомленні.

Таким чином посадовці військової частини завдали державі збитків на майже 3,5 млн грн. Працівники ДБР викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

Слідчі ДБР оголосили про підозри командиру військової частини та трьом його підлеглим у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Ще одній учасниці злочинної схеми повідомили про підозру у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.