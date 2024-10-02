ДБР повернуло Костянтину Усову вилучені під час обшуку гроші

Заступнику голови КМДА Костянтину Усову, у якого ДБР в червні провело обшуки у справі щодо вимагання хабарів у перевізників, повернули вилучені гроші. Про це повідомив сам посадовець у своєму Telegram-каналі у вівторок, 1 жовтня.

За словами Костянтина Усова, він добровільно пройшов поліграфічну експертизу, щоб зняти з себе підозри. Після цього, за словами посадовця, ДБР повернуло йому гроші, вилучені під час обшуку як такі, «що не мають жодного відношення до кримінального провадження».

«Питання дуже прямі і чіткі. Брав/не брав? Давав команди чи не давав? Обговорював чи не обговорював? Результати – однозначні», – розповів Костянтин Усов.

Він також розповів, що відповідальний за напрямок пасажирських перевезень заступник директора Департаменту транспорту, якому оголосили підозру, залишив посаду.

Нагадаємо, 4 червня ДБР провело обшуки у заступника голови КМДА Костянтина Усова та вилучило у нього гроші, телефон і комп’ютер. Правоохоронці перевіряли можливий факт вимагання посадовцем хабаря в одного з місцевих перевізників. За словами Костянтина Усова, ДБР проводило обшук без ухвали суду.

Наступного дня ДБР повідомило про підозру у хабарництві заступнику директора одного із департаментів КМДА. За даними слідчих, посадовець разом зі спільником-підприємцем вимагали у дружини військовослужбовця, яка керувала фірмою з перевезень чоловіка поки той служить, щотижневий хабар у розмірі 40 тис. грн. У разі несплати чиновник погрожував розірвати чинний договір на пасажирські перевезення.