Усов заявив, що запропонував зафіксувати всі наявні в нього купюри «задля уникнення маніпуляцій»

У вівторок, 4 червня, Державне бюро розслідувань провело обшуки у Київській міській військовій адміністрації. Зокрема, слідчі дії провели у кабінеті заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова, в якого вилучили телефони, комп’ютер та гроші.

Обшуки підтвердив сам Костянтин Усов у повідомленні пресслужби КМДА. Він заявив, що правоохоронці прийшли для обшуку без ухвали суду та вилучили в нього техніку і особисті кошти.

«Сьогодні слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі», – заявив Костянтин Усов.

Раніше 4 червня низка українських ЗМІ повідомила, що обшуки в Усова проводять через можливі факти вимагання посадовцем хабаря в одного з місцевих перевізників. Сам Усов заявив, що «прозорі правила роботи у сфері міських перевезень є метою роботи міської влади», а він не буде покривати нікого з місцевої влади, оскільки «це не в його правилах».

Костянтин Усов згадав, що начебто прозорі правила роботи «не завжди задовольняють гравців ринку», заявив про нібито замовні протести «маршрутної мафії», погрози, шантаж та провадження, які відкривали нібито «під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому». Заступник голови КМДА зазначив, що він та адміністрація відкриті для допомоги слідству.

Зазначимо, офіційного коментаря пресслужби ДБР на момент публікації немає.

Хто такий Костянтин Усов

35-річний заступник голови КМДА раніше працював радником голова Одеської ОДА, а з 2014 по 2019 рік був нардепом Верховної Ради та обіймав посади заступника голови Комітету з питань інформатизації та зв’язку й секретаря Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Костянтин Усов також працював заступником члена Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. У 2020 році був обраний депутатом Київміськради, після чого координував діяльність ЦНАПів, а також департаменту реєстрації й департаменту транспорту у Київській адміністрації.

За даними руху «Чесно», у липні 2022 року Костянтин Усов виїхав у США на навчання в Гарварді, а повернувся до України у жовтні 2023 року. Українські ЗМІ також називали Усова «керівником маршрутної мафії», посилаючись на заяви приватних київських перевізників. Сам посадовець відкидає звинувачення та заявив про те, що бореться з «мафією перевізників».