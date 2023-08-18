Наразі Ілля Кива переховується за кордоном

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Іллі Киві. Про це 18 серпня повідомила прес-служба ДБР.

Слідство встановило, що екс-депутат продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію. Ілля Кива у своїх публікаціях створював для громадськості образ ворога з української влади, яку потрібно «стримувати від агресії». Він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну РФ проти України.

Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також «підбурював» українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців.

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та пропаганді війни (ст. 436 КК України). Наразі Ілля Кива переховується за кордоном.

Раніше Генпрокуратура оголосила народному депутату України Іллі Киві підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності. За день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав – «Опозиційна платформа – За життя», 3 березня виключила його зі своїх лав. У своєму Facebook він продовжує розпалювати ворожнечу, називає воєнні дії в Україні спецоперацією і звинувачує у них владу України.