Інструктору та командиру взводу на Кіровоградщині загрожують тюремні строки

ДБР повідомило про підозру інструктору навчального взводу в Кіровоградській області, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 11 червня.

За даними правоохоронців, інцидент стався ще у вересні 2024 року на території одного з військових навчальних центрів на Кіровоградщині. Побиття курсанта відбулося під час занять з вогневої підтримки.

«Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Справу щодо побиття курсанта правоохоронці порушили на наступний день після інциденту. Через майже дев’ять місяців ДБР повідомила інструктору про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення службових повноважень військовим). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, про підозру за ч. 4 ст. 426 ККУ (бездіяльність військової влади) ДБР повідомило командиру навчального взводу, в якому відбувся інцидент. Військовому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів для фігурантів. Крім того, триває процес відсторонення інструктора та командира взводу з посад.