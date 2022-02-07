Слідчі ДБР проводять вилучення документів

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у Криворізькій міській раді щодо втрати держбюджетом майже 700 млн грн. Про це повідомила прес-служба ДБР у понеділок, 7 лютого.

«Працівники ДБР проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті. Слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Однак через неналежне виконання своїх обов’язків посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 млн грн.

відео ДБР

Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію. Справу попередньо кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. За це загрожує до 5 років позбавлення волі.

«Громадське» нагадує, що ще у вересні 2021 року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що поліція враховує факт можливих зловживань бюджетом міста в межах розслідування смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він наголошував на тому, що це могло стати мотивом скоєння самогубства посадовцем, адже у разі підтвердження зловживань саме він міг понести відповідальність як людина, що підписувала фінансові документи.

Державна аудиторська служба з травня 2021 року проводила ревізії. Перевіряли департамент фінансів, комунальні підприємства, департамент освіти й науки, управління капітального будівництва, інфраструктури, охорони здоров’я.

Аудитор 13 листопада заявив, що виявив порушення на суму понад 27 млрд грн під час перевірки бюджету Кривого Рогу з 2018 по 2021 роки, коли міськими головами були Юрій Вілкул, а потім Костянтин Павлов.

Тоді працівники аудиту встановили придбання товарів за завищеними цінами, оплату за будівельні роботи, виконання яких не були підтверджені документально, завищення вартості виконаних робіт, покриття витрат сторонніх компаній, самовільне зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням.

У грудні про розслідування цієї справи заявило і Державне бюро розслідувань. Тоді відомство із посиланням на аудиторську службу повідомило, що одне з місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу. За версією ДБР, ціни за договорами завищували у декілька разів. Також здебільшого роботи виконували тільки на папері. Якщо ж проводили будівництво, то використовували для цього дешеві чи неякісні матеріали.