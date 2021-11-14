Державна аудиторська служба виявила порушення на суму понад 27 млрд грн під час перевірки бюджету Кривого Рогу з 2018 по 2021 роки. Про порушення повідомили на сайті аудитслужби.

Ревізія тривала з травня 2021 року. Перевіряли департамент фінансів, комунальні підприємства, департамент освіти і науки, управління капітального будівництва, інфраструктури, охорони здоров’я.

Зокрема було встановлено придбання товарів за завищеними цінами, оплату за будівельні роботи, виконання яких не були підтверджені документально, завищення вартості виконаних робіт, покриття витрат сторонніх компаній, самовільне зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням.

Усі матеріали перевірки аудиторська служба передала в правоохоронні органи.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що поліція враховує факт можливих зловживань з бюджетом міста в межах розслідування смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Він наголошував на тому, що це могло стати мотивом вчинення самогубства посадовцем, адже у разі підтвердження зловживань саме він міг понести відповідальність, як людина, яка підписувала фінансові документи.

Окрім цього правоохоронці, які розслідують смерть Павлова, заявляли, що під час проведення аудиту в мерію намагалися не допускати відповідних працівників, через що було відкрито кримінальну справу.