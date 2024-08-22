За результатами розслідувань, наразі повідомлення про підозру отримали 73 людини

З початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну Державне бюро розслідувань почало розслідувати 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили в ДБР у четвер, 22 серпня.

Як розповіли у відомстві, за результатами розслідувань, наразі повідомлення про підозру отримали 73 людини. До суду направили 37 обвинувачень щодо 61 людини. 10 людей уже отримали обвинувальний вирок.

Детективи бюро повідомили, що загалом уже доведені судом суми хабарів під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн грн. ДБР встановило збитки на 19 млн грн. З них 6,5 млн грн відшкодували.

Також суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн грн.