Працівники ТЦК повалили чоловіка на землю поруч з автобусною зупинкою у селі Ільці

Верховинський районний суд визнав винним начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП, майора Анатолія Ч. у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень і призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 14 серпня, 10 липня 2024 року, отримавши повідомлення від ДПСУ про незаконний перетин кордону військовозобов’язаним, Анатолій Ч. разом з колегою виїхав у село Ільці Верховинського району.

У селі поруч з автобусною зупинкою вони попросили чоловіка пройти з ними для уточнення військово-облікових даних. Той відмовився сідати до автівки і намагався втекти. Після цього працівники ТЦК повалили чоловіка на землю і повели до військового автомобіля.

У суді Анатолій Ч. пояснив, що разом з колегою затримали військовозобов’язаного після того, як він застосував проти них перцевий балончик і намагався втекти.

Дослідивши всі матеріали справи, зокрема відеозапис, на якому зафіксовано, як троє осіб у військовій формі повалили чоловіка обличчям до землі і той в їх супроводі попрямував до автомобіля, суддя Наталія Чекан визнала начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень і призначила йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.