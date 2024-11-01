Затриманим жінкам загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники державного бюро розслідувань викрили полковника медичної служби та військовослужбовця, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, яка перебувала вдома. Про це у п’ятницю, 1 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, полковник медичної служби Збройних сил України з 2022 року виконував бойові завдання на Сході. При цьому його дружина, яка не була військовою, перебувала вдома з дитиною. Однак полковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року працевлаштував свою дружину на службу до підрозділу.

«Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати», – йдеться у повідомленні.

Згідно з фальшивими документами, жінка нібито перебувала на службі протягом восьми місяців. За цей час вона незаконно отримала майже 1 млн грн бойових виплат.

Військовому, його дружині та командиру медичної роти повідомили про підозри в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Командиру медичної роти також оголосили про підозру у складанні свідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Також наразі вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків.