ДБР викрило на хабарництві працівників Держпродспоживслужби

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему поборів, яку створили посадовці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Одеській області. За інформацією правоохоронців, посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які вивозять зерно в рамках «зернового коридору» через морські порти Одеської області.

«Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників. Для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди», – повідомило ДБР у вівторок, 15 листопада.

Там зазначили, що наразі в рамках досудового розслідування в цій справі проводять обшуки на робочих місцях і в помешканнях її фігурантів. Правоохоронці вилучили гроші, отримані від незаконної діяльності, а також інші документи і предмети, які слугуватимуть доказами у справі. Посадовцям планують оголосити підозру в хабарництві. В разі доведення винуватості, їм загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.