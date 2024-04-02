ДБР затримало п'ятьох учасників злочинної групи

Співробітники Державного бюро розслідувань вкрили посадовців Держпродспоживслужби у Одеській та Запорізькій областях. За даними слідчих, вони організували корупційну схему та вимагали у агроекспортерів гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомили у прес-службі ДБР.

У ДБР зазначають, Фактично посадовці Держпродспоживслужби створили організовану злочинну групу. До її складу входило понад 11 людей, серед них – керівник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області. Крім того, до складу злочинної групи входили двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та двоє з Запорізької області, а також керівники брокерських компаній, які виконували ролі посередників.

За попередніми оцінками, за допомогою корупційної схеми, злочинці щомісячно заробляли понад 160 тис. доларів.

«У різних регіонах України проведено 60 обшуків під час яких вже знайдено та вилучено понад 100 тис. доларів США та 500 тис. грн від незаконної діяльності, вилучено 8 автомобілів еліт-класу, записники з переліком розподілу сум між учасниками схеми, а також чорнові записи та комп’ютерну техніку на якій виготовлялись вилучені документи», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали п’ятьох учасників злочинної групи та повідомили їм про підозри в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.

Посадовцям, які причетні до оборудки, також незабаром оголосять про підозри.