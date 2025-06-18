Депутатці з Дніпропетровщини оголосили підозру за дома статтями ККУ

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Посадовиця завдала збитків державному бюджету на понад 200 тис. грн. Про це повідомили в пресслужбі відомства в середу, 18 червня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваної, утім за даними УП, йдеться про Маріанну Мірошниченко.

Маріанна Мірошниченко (Фото медіапроєкту «Наше Місто Дніпро»)

За даними слідства, у 2023 році депутатка вирішила покращити свій імідж серед виборців та колег. Для цього вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби.

Згодом її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та надали первинне військове звання «солдат».

У ДБР кажуть, що до схеми депутатка з Дніпропетровщини залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд.

«Пройшовши таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду», – ідеться в повідомленні.

За час своєї фіктивної служби депутатка встигла нібито побувати й телефоністкою та попрацювати у групі комунікацій штабу.

Встановлено, що вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тис. грн, які регулярно витрачала на власні забаганки.

Депутатці оголосили підозру за дома статтями КК України:

ухилення від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409);

шахрайство (ч. 4 ст. 190).

Начальнику навчального центру повідомили про підозру у:

пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 ККУ)

розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ).

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання всім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.