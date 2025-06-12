Правоохоронцю загрожує вісім років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця з Дніпра, який видалив з бази даних інформацію про ухилянтів, які перебувають у розшуку. Про це у четвер, 12 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з військовозобов'язаними, які перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. За хабарі у розмірі 1-2 тис. доларів правоохоронці видаляли інформацію про розшук ухилянтів. Загалом із бази даних таким чином зникли відомості про понад 850 ухилянтів.

Минулого тижня ДБР оголосило підозру колишній співробітниці правоохоронного органу, яка видалила з такої бази дані про 500 розшукуваних жителів області. Наразі ДБР затримало її колегу, який видалив дані про розшук 350 ухилянтів.

Затриманому оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інші воєнні злочини (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362 КК України). Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід. Затримана минулого тижня жінка вже перебуває під вартою. Обом правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, 4 червня ДБР повідомило про затримання правоохоронця, який за 6 тис. доларів перевозив ухилянтів через кордон до невизнаного Придністров’я.