Полковник відмовився від громадянства Росії, спалив форму і засудив дії Путіна

ДБР встановило місце перебування громадянина Росії, полковника російського МВС у відставці, який у 2021 році переїхав в Україну. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання екс-працівника МВС РФ. Чоловік публічно відмовився віз громадянства Росії та засудив рішення Володимира Путіна про вторгнення в Україну.

Як у четвер, 24 березня, повідомила прес-служба ДБР, правоохоронці встановили, що на Закарпатті перебуває громадянин Російської Федерації – полковника МВС Росії у відставці. Відомо, що чоловік наприкінці 2021 року переїхав для проживання в Україну.

«Під час обшуку у нього виявлено поліцейську форму та посвідчення працівника МВС РФ, георгієвські стрічки, відзнаки та грамоти офіційних органів Росії. За результатами процесуальних дій правоохоронці пересвідчились у відсутності доказів щодо його причетності до протиправної діяльності на шкоду Україні», – йдеться у повідомленні ДБР.

Екс-працівник МВС Росії висловив свою категоричну незгоду з рішенням Володимира Путіна про початок вторгнення російських військ в Україну, що призвело до загибелі великої кількості людей. Він також публічно відмовився від громадянства Росії і знищив свою форму та документи, видані йому в РФ.

На відео російський полковник публічно спалив міліцейську форму, яку, за його словами, носив 30 років, закликав усіх, хто виконує злочинні накази та диктує умови Україні, вбиваючи мирне населення. «Звертаюся до всіх, хто виконує ці накази, зупинити це звірство, вбивство, знущання нам мирними жителями і над Україною вцілому», – зазначив екс-працівник російського МВС.