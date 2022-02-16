Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію про нібито подвійне громадянство свого заступника та депутата облради від «Опозиційної платформи – За життя» Богдана Мальованого. Раніше про можливу наявність у Мальованого російського громадянства заявляла народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

Як повідомила Єгорова, До Харківської обласної ради надійшло депутатське звернення Ірини Фріз щодо спецперевірки Мальованого, йдеться у листі, який Єгрова-Луценко направила в СБУ.

«Зазначу, що Богдан Мальований на посаду заступника голови Харківської обласної ради був призначений наприкінці листопада минулого року. Спецперевірку він пройшов, даних про наявність російського паспорта не було. Впевнена, що найближчим часом компетентні органи нададуть вичерпну інформацію. У своїх подальших діях керуватимусь лише спираючись на факти», – написала Єгорова-Луценко у Facebook.

Про нібито подвійне громадянство заступника голови Харківської облради, депутата «Опозиційної платформи – За життя» Богдана Мальованого заявила 14 лютого депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз. Серед документів, які підтверджують її слова, Фріз навела заяву до Федеральної міграційної служби Росії, в якій Мальований у 2014 році просив видати йому російський паспорт, а також водійське посвідчення, видане у 2014 році, адресою водія вказано Ростов-на-Дону.

У коментарі «Суспільному» Богдан Мальований заперечив, що має російське громадянство.

28-річного Мальованого обрали на посаду заступника голови Харківської облради в листопаді 2021 року.