За даними ЗМІ, йдеться про 29-річного Богдана Мальованого

У заступника голови Харківської обласної ради виявили паспорт Росії. Також у нього знайшли російські посвідчення водія і податковий номер, який потрібен, зокрема, і для сплати російських податків. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР), не вказуючи прізвища чиновника, проте, за даними ЗМІ, йдеться про 29-річного Богдана Мальованого.

Як повідомили у відомстві, чиновник отримав російський паспорт в 2014 році в Севастополі. ДБР ініціювало його відсторонення від посади.

«ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації», – повідомило ДБР.

Питання відсторонення чиновника від посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом. Імʼя заступника голови облради не називається. Загалом їх чотири.

За даними джерел сайту «Обозрєватель», мова йде про Богдана Мальованого. Зазначимо, що чутки про наявність у Мальованого російського паспорта з'явилися ще у лютому.

Про подвійне громадянство заступника голови Харківської облради Богдана Мальованого заявила 14 лютого депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз. Серед документів, які підтверджують її слова, Фріз навела заяву до Федеральної міграційної служби Росії, в якій Мальований у 2014 році просив видати йому російський паспорт, а також водійське посвідчення, видане у 2014 році, адресою водія вказано Ростов-на-Дону.

У коментарі «Суспільному» Богдан Мальований заперечував, що має російське громадянство.

Мальованого обрали на посаду заступника голови Харківської облради в листопаді 2021 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Державне бюро розслідувань системно відпрацьовує інформацію щодо виявлення громадян, зокрема працівників правоохоронних органів та представників влади, які можуть бути пособниками країни-агресора