Наразі невідомо, яку зброю використовував нападник

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали у Донецькій області чоловіка, підозрюваного у вбивстві чотирьох людей. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії, який застрелив людей через конфлікт, повідомили у прес-службі ДБР у понеділок, 22 січня.

За даними правоохоронців, у місті Лиман Донецької області 21 січня місцева мешканка викликала поліцію через конфлікт із військовослужбовцем. На місце події виїхали двоє поліцейських.

«Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки», – повідомили у прес-службі ДБР.

Поліція затримала військовослужбовця Нацгвардії, який підозрюється у скоєнні злочину. Наразі невідомий вік жертв та нападника. Чоловіку оголосили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Нацгвардійцю може загрожувати довічне позбавлення волі. Наразі триває слідство та досудова експертиза.