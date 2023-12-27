Подія сталася близько 18:00 на автодорозі Н-31.

Увечері 27 грудня на трасі у Дніпропетровській області чоловік у балаклаві вискочив на дорогу і розстріляв з автомата автомобіль. 49-річий водій загинув на місці. Для затримання нападника в області триває поліцейська операція.

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, подія сталася близько 18:00 на автодорозі Н-31.

Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці

«Невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та здійснив декілька пострілів, попередньо з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці», – інформують у поліції.

Щоб затримати нападника, в Дніпропетровській області ввели спеціальну поліцейську операцію. За умисне вбивство з корисливих мотивів відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення.