ДБР затримало військового на спробі переправити дезертирів до Молдови
Військовий намагався підкупити прикордонника, але той сповістив про це правоохоронців
Співробітники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця, який намагався організувати канал переправлення за кордон бійців, які самовільно залишили місце служби (СЗЧ). Про це у вівторок, 24 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідчих, у квітні 2025 року військовий звернувся до прикордонника з проханням надати інформацію про графіки чергувань нарядів й допомогти йому перетнути кордон через річку Дністер на гумовому човні. За послугу військовий запропонував прикордоннику грошову винагороду – 2,5 тис. доларів.
«У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів – військових, які перебувають у статусі СЗЧ. Однак прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали військового у середу, 18 червня, під час передачі грошей. Йому повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком до восьми років. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу – 302 тис. грн.
Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомляло про затримання у Запоріжжя подружжя, яке за гроші допомагало військовим самовільно залишити місце служби. За послугу вони вимагали 60 тис. доларів.