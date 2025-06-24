Затриманому військовому загрожує до восьми років ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця, який намагався організувати канал переправлення за кордон бійців, які самовільно залишили місце служби (СЗЧ). Про це у вівторок, 24 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у квітні 2025 року військовий звернувся до прикордонника з проханням надати інформацію про графіки чергувань нарядів й допомогти йому перетнути кордон через річку Дністер на гумовому човні. За послугу військовий запропонував прикордоннику грошову винагороду – 2,5 тис. доларів.

«У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів – військових, які перебувають у статусі СЗЧ. Однак прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали військового у середу, 18 червня, під час передачі грошей. Йому повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком до восьми років. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу – 302 тис. грн.

Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомляло про затримання у Запоріжжя подружжя, яке за гроші допомагало військовим самовільно залишити місце служби. За послугу вони вимагали 60 тис. доларів.