ДБР затримало військового у СЗЧ на продажі наркотиків
Правоохоронці вилучили у військового наркотиків на 1 млн грн
Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на Волині військового, який самовільно залишив місце служби на Дніпропетровщині та продавав наркотики. Про це у четвер, 10 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідчих, військовий у СЗЧ розповсюджував психотропи та наркотичні речовини на території Волинської області. До співпраці затриманий залучив двох цивільних, які мали забирати наркотики з місць так званих закладок та допомагати їх продавати.
У середу, 9 квітня правоохоронці затримали військового у місті Володимир Волинської області після одержання ним 1 кг психотропної речовини PVP. Наркотичну речовину військовий планував продавати одноразовими дозами. За даними ДБР, вартість наркотиків, вилучених у військового, становить близько 1 млн грн.
Затриманому оголосили підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, та у самовільному залишенні військової частини (ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 407 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Незабаром суд обере для затриманого запобіжний захід.
Нагадаємо, 29 січня ДБР повідомило про затримання дезертира з Харкова, який намагався організувати виїзд військовозобов’язаних за кордон. У цьому йому допомагав правоохоронець з Чернівців.