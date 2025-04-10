Військовому загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на Волині військового, який самовільно залишив місце служби на Дніпропетровщині та продавав наркотики. Про це у четвер, 10 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, військовий у СЗЧ розповсюджував психотропи та наркотичні речовини на території Волинської області. До співпраці затриманий залучив двох цивільних, які мали забирати наркотики з місць так званих закладок та допомагати їх продавати.

У середу, 9 квітня правоохоронці затримали військового у місті Володимир Волинської області після одержання ним 1 кг психотропної речовини PVP. Наркотичну речовину військовий планував продавати одноразовими дозами. За даними ДБР, вартість наркотиків, вилучених у військового, становить близько 1 млн грн.

Затриманому оголосили підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, та у самовільному залишенні військової частини (ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 407 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Незабаром суд обере для затриманого запобіжний захід.

Нагадаємо, 29 січня ДБР повідомило про затримання дезертира з Харкова, який намагався організувати виїзд військовозобов’язаних за кордон. У цьому йому допомагав правоохоронець з Чернівців.