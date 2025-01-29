ДБР затримало прикордонника-дезертира та правоохоронця за спробу переправити ухилянтів закордон

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали дезертира з Харкова, який намагався організувати виїзд військовозобов’язаних за кордон. У цьому йому допомагав правоохоронець з Чернівців. Про це у середу, 29 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними ДБР, у квітні 2024 року затриманий самовільно залишив місце служби та втік до Дніпра. У Офіс генпрокурора уточнюють, що йдеться про прикордонника. У Дніпрі дезертир розробив схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Слідчі встановили, що він надав одному з ухилянтів бланки на відрядження з печатками одного із правоохоронних органів, за допомогою яких той безперешкодно дістався Чернівців. На місці його зустрів спільник прикордонника-втікача – місцевий правоохоронець.

«Той повідомив, що кордон треба буде перетинати поза офіційними пунктами пропуску. Також спільник радив взяти термос із гарячим чаєм, аби не замерзнути, чекаючи слушної нагоди непомітно для патрулів перейти кордон», – йдеться у повідомленні ДБР.

За таку послугу ухилянт сплатив ділкам 7 тис. євро, однак їх оперативно викрили та затримали співробітники ДБР. Під час обшуків правоохоронці виявили в авто затриманих 17 копій паспортів потенційних клієнтів. Наразі слідчі досліджують вилучені документи.

Прикордоннику оголосили підозри у дезертирстві та незаконному переправленні людей через державний кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 408 та ч. 3 ст. 332 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Спільнику прикордонника, правоохоронцю з Чернівців, інкримінують незаконне переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомило про затримання у Запоріжжі подружньої пари, яка за 60 тис. грн допомагала військовим піти у СЗЧ.