Артемій Рябчук вчинив масову стрілянину на «Південмаші» вранці 27 січня

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідувати справу про масове вбивство на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, яке скоїв строковик Нацгвардії Артемій Рябчук. Обвинувальний акт вже передали до суду, повідомило ДБР у вівторок, 18 жовтня.

За інформацією слідства, Рябчук після призову на строкову службу був свідком конфліктів між товаришами по службі. Він доповідав про них керівництву, через що в інших військовослужбовців сформувалося «негативне ставлення».

«За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім, отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав – усіх своїх кривдників», – йдеться в повідомленні.

Нацгвардійця обвинувачують у порушенні статутних правил відносин між військовими, а також вбивстві, замаху на вбивство, дезертирстві, викраденні зброї та незаконному поводженні з нею. Ці статті передбачають довічне позбавлення волі.

«Разом з тим, одразу після трагедії ДБР зареєструвало кримінальне провадження й по факту службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України. Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи, після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому», – наголосили у відомстві.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Згодом МВС повідомило про затримання підозрюваного – солдата строкової служби Нацгвардії Артемія Рябчука.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410). Більше про Артемія Рябчука читайте у нашій статті.