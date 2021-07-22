Затримання найманців ПВК «Вагнера» під Мінськом 29 липня 2020 року

Шевченківський районний суд Києва зобовʼязав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо можливої державної зради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання найманців «ПВК Вагнера». Про це повідомили ініціатори цього провадження колишні нардепи від «Народного фронту» Андрій Тетерук і Ігор Лапін, а також член політради партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко.

Зазначимо, що ще 24 червня в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський розказав, що дзвонив Олександру Лукашенку з приводу «вагнерівців». Хоча в Офісі президента потім пояснили, що розмова відбулася вже після їх затримання на території Білорусі, скаржники розцінили слова Зеленського як зізнання у зриві спецоперації.

Тривало судове засідання лише 15 хвилин, оскільки слідчі ДБР на засідання не зʼявилися. Перший раз засідання було призначено на 19 липня, на нього представники Бюро також не прийшли.

Бюро раніше відмовилося відкривати провадження, тому заявники звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР.

«Суддя зобовʼязав ДБР зареєструвати нашу заяву про скоєння кримінального злочину за ст. 112 (державна зрада) і внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – зазначив Тетерук.

Зазначимо, що президент України за Конституцією має право недоторканності на час виконання повноважень.

Як інформував ZAXID.NET, 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до «ДНР» та «ЛНР», але Лукашенко вирішив відпустити «вагнерівців» у Росію.

Водночас існує версія, що ще під час президентства Петра Порошенка українські спецслужби почали готувати спецоперацію з затримання «вагнерівців». Літак з найманцями, який мав летіти з Білорусі в Туреччину мали посадити у Києві, а їх самих – арештувати. Однак нібито через злив інформації з боку оточення Зеленського «вагнерівців» затримали в Білорусі, після чого вони повернулися в Росію.

Офіційна влада такі повідомлення заперечує. Зокрема, у Головному управлінні розвідки Міноборони взагалі заявили, що поїздка бойовиків ПВК «Вагнера» та історії з їх затриманням є спецоперацією російських спецслужб. Заперечують цю інформацію і в Офісі президента.

Опозиція у Верховній Раді тривалий час вимагала створити тимчасову слідчу комісію для перевірки цієї теорії, але правляча більшість відмовилась це зробити. Натомість у травні 2021 року було створено ТСК з ширшими завданнями, одним з яких начебто буде затримання «вагнерівців».

24 червня вийшло інтерв'ю з Володимиром Зеленським, в якому він сказав, що операція з «вагнерівцями» справді готувалася, але не Україною, і він говорив про них з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.