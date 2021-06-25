Зеленський заявив, що спецоперація з затримання «вагнерівців» готувалася, але не українською владою

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація з затримання «вагнерівців» в Україні дійсно готувалася, але не українською владою. Про це він заявив в інтерв’ю у програмі «VIP з Наталею Мосейчук» в ефірі телеканалу «1+1».

За словами президента, він радий, що операція так і не відбулася, бо вважає, що на Україну могли чекати ті ж наслідки, що й на Білорусь після перехоплення борту Ryanair у Мінську.

«Ми з вами бачили, що відбулось у Білорусі, як посадили літак, чим усе це закінчилось. Чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції така операція приводить. Тож це точно не була наша операція», – сказав Зеленський.

Він додав, що ідея спецоперації щодо «вагнерівців» була «інших країн, точно не України, і те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда».

«І те, що цього не відбулось – ще раз проводячи паралелі з тим, що відбулось у Білорусі – слава богу, що ми проявили суб’єктність у цьому важливому питанні», – додав Зеленський.

Також, за словами президента, він подзвонив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку й заявив про готовність передати всю інформацію щодо «вагнерівців». І той нібито пообіцяв йому допомогти.

«Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось. Це була моя остання з ним бесіда. На жаль, на сьогодні відносини… такі», – сказав Зеленський.

Хто такі «вагнерівці» і про яку спецоперацію йдеться

29 липня 2020 року у Блорусі затримали 32 бойовиків ПВК «Вагнера», що воювали проти України на Донбасі. Згодом їх усіх повернули в Росію.

17 серпня стало відомо про спецоперацію СБУ – бойовиків планували затримати в Києві, для чого виманили їх і виманили спершу до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

Згодом головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов розповів, що ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 поблизу Луганська.

Спецслужба завербувала найманців, запропонувавши їм «роботу» від імені російської ПВК МАР з охорони нафтових вишок у Венесуелі. Під час вербування, демонструючи свій рівень кваліфікації потенційному роботодавцю, вони дали під запис свідчення про злочини на території України.

За планом, 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ - Стамбул. Під час перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би «вагнерівців».

Однак 24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. Після доповіді Єрмак нібито попросив відкласти спецоперацію, посилаючись на те, що операція могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Президент Зеленський наказав перенести операцію на 30 липня. Проте напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу.

5 серпня Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу та призначив на цю посаду Кирила Буданова. Це сталося після того, як Бурба закликав перевірити у цій справі голову Офісу президента Андрія Єрмака на детекторі брехні.

У грудні 202 року група Bellingcat повідомила, що розслідує зрив масштабної спецоперації із затримання у Білорусі бійців російської «ПВК Вагнера».

27 лютого все той же Бутусов заявив, що екс-начальника ГУР Василя Бурбу виселили із його маєтка в Конча-Заспі та позбавили державної охорони. Напередодні виселення Василю Бурбі пропонували відмовитись від співпраці з розслідувачами Bellingcat.

Згодом це повідомлення заперечило МВС, але вже через тиждень стало відомо, що представники української влади намагалися домовитися з британською розвідкою MI6, щоб фільм групи журналістів-розслідувачів Bellingcat про зрив операції по захопленню «вагнерівців» не було опубліковано.