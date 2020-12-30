П’ятий президент заявив, що особисто санкціонував проведення зі затримання російських найманців

П’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК «Вагнер». Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу ввечері, 30 грудня.

За словами Порошенка, він, перебуваючи верховним головнокомандувачем ЗСУ санкціонував проведення цієї операції. Водночас про те, чому про цей факт у скандалі навколо спецоперації СБУ, яку обговорювали в ЗМІ вже декілька місяців та факт проведення якої неодноразово заперечували в Офісі президента, п’ятий президент України повідомив лише зараз, Порошенко не пояснив.

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За словами Порошенка, спецоперація із затримання «вагнерівців», на жаль, була зірвана конкретними особами. Втім їх він не назвав.

Він порадив створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність «розслідування, яке точно буде проведене».

«Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведене», – підсумував він.

Що відомо про ймовірну спецоперацію України проти «вагнерівців»

29 липня у Білорусі затримали 33 бойовиків ПВК Вагнера, багато з яких воювали проти України на Донбасі. Пізніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що затриманих «вагнерівців» завербувала СБУ, аби у рамках спецоперації доставити їх до Києва. 25 липня вони мали вилетіти з Мінська до Туреччини, а звідти – до Венесуели для охорони нафтових вишок, але у процесі польоту літак повинні були екстрено посадити в Києві через нібито серцевий напад в одного з пасажирів.

Коли про спецоперацію дізнався голова Офісу президента Андрій Єрмак, то попросив її відтермінувати, щоб не зірвати запланованого обміну полоненими і перемир’я на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський закликав відтермінувати спецоперацію на 30 липня, але вона зірвалася, оскільки 29 липня усіх «вагнерівців» затримали білоруські спецслужби. Зрештою, 14 серпня Білорусь передала затриманих бойовиків Росії, проігнорувавши відповідні прохання України.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і президент Володимир Зеленський спростували цю інформацію. Попри це, у ЗМІ вийшло інтерв’ю з куратором спецоперації, після якого його авторка, журналістка Любов Величко заявила про те, що за нею стежать невідомі.

І хоча влада офіційно не підтвердила проведення такої інформації, із судових рішень стало відомо, що СБУ збирала матеріали на «вагнерівців», імена яких фігурували на записах, які, зокрема, оприлюднила журналістка Яніна Соколова. Її, разом з Юрієм Бутусовим, викликало на допит Державне бюро розслідувань.