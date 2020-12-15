Чорновол звинуватили в умисному вбивстві під час Євромайдану

У вівторок, 15 грудня, колишній народній депутатці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час Євромайдану. Про це сама Чорновол написала у Facebook.

Обвинувачення їй вручили в Державному бюро розслідувань, яке у квітні 2020 року проводило обшуки у Чорновол. Розслідування наразі закінчилося, справа пішла до суду.

Справа стосується інциденту, який стався 18 лютого 2014 року. Слідство вважає, що того дня Чорновол керувала групою людей та безпосередньо брала участь в підпалі будівлі, де на той момент був розташований штаб «Партії регіонів».

Внаслідок пожежі загинув один із працівників штабу Володимир Захаров. Він отруївся чадним газом.

Ще у квітні 2020 року Чорновол повідомляли про підозру «в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині» і тоді її відправили на домашній арешт.

У вересні запобіжний захід пом'якшили – замінили на особисте зобов'язання.

Чорновол назвала обвинувачення «повною маячнею». За її словами, вона хоче якомога швидше отримати вирок. Він, на її думку, має бути виправдальним.

Вона не заперечувала своєї причетності до підпалу офісу, але свою провину у вбивстві відкидала. Також вона розповідала, що того дня закликала майданівців не вбивати опонентів. Справу проти себе вона називала проявом політичних репресій.