«Львівтеплоенерго» замінює дві аварійні ділянки магістральної теплової мережі у Сихівському районі

До кінця серпня частина Сихова буде без гарячої води. ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводить заміну двох ділянок магістральної теплової мережі у Сихівському районі.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, «Львівтеплоенерго» замінює дві аварійні ділянки магістральної теплової мережі у Сихівському районі протяжністю 660 м. Тому до 31 травня 50 будинків Сихівського району будуть без гарячої води.

«Обидва відрізки тепломережі, які міняємо, були прокладені ще у 80-х роках. Їх стан був вкрай незадовільним. Після заміни тепломережі, мешканці будинків, які отримують теплоносій від цієї мережі, можуть мати певність у стабільному проходженні опалювального сезону. Якщо, звісно, війна не внесе свої корективи», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Зокрема, до 31 серпня гарячої води не буде за адресами: