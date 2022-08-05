До кінця серпня частина Сихівського району Львова буде без гарячої води
Без гарячої води будуть 50 будинків
До кінця серпня частина Сихова буде без гарячої води. ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводить заміну двох ділянок магістральної теплової мережі у Сихівському районі.
Як повідомили у прес-службі ЛМР, «Львівтеплоенерго» замінює дві аварійні ділянки магістральної теплової мережі у Сихівському районі протяжністю 660 м. Тому до 31 травня 50 будинків Сихівського району будуть без гарячої води.
«Обидва відрізки тепломережі, які міняємо, були прокладені ще у 80-х роках. Їх стан був вкрай незадовільним. Після заміни тепломережі, мешканці будинків, які отримують теплоносій від цієї мережі, можуть мати певність у стабільному проходженні опалювального сезону. Якщо, звісно, війна не внесе свої корективи», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».
Зокрема, до 31 серпня гарячої води не буде за адресами:
- вул. Трильовського, 1, 5, 7, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33; вул. Вернадського, 2, 4, 10, 12, 14;
- вул. Коломийська, 18;
- вул. Антонича, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 20, 22, 24а, 24, 26, 28, 30, 32;
- просп. Червоної Калини, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135.