У четвер, 15 квітня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях у Львові. Відтак з 09:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами:

Вул. Боднарська, 10, 16, вул. Академіка Гнатюка, 8, 12, вул. Жовківська, 1, 1а, 3, 5 – 9а, 13 – 16, вул. Караїмська, 3, 5, 7, 9, 12, вул. Крип’якевича, 1 – 17, 19, 21, 23, 25, вул. Курбаса Л., 3 – 9, вул. Личаківська, 107, 109б, вул. Мацієвича Л., 12, 20, 8, вул. Машиністів, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 23, вул. Михальчука І., 4, 5, 7, вул. Наливайка С., 11/6, вул. Ніжинська, 9, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16А, 19, 21, 27, 28, 29в, 33, вул. Огіркова, 2, 4, 11, 13, 15, вул. Олесницького Є., 11, 11а, 35, 41, гаражний кооператив «Автолюбитель № 4», вул. Острозького K., 1, вул. Папарівка, 1, вул. Підзамче, 3 – 9, 11, 13, 15, вул. Піскова, 1 – 7, 9, 11, 14, 15, 15а, 17,21, 22, 25 – 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, вул. Повітряна, 12, 14, 26, 28, вул. Рєпіна І., 8 – 1 (офіс), пр. Свободи, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37,41, вул. Слюсарська, к.н.0107, вул. Стрийська, 31, 47, 49, 55, вул. Стрімка, 2, 2а, 2ц, 3, 4, 5, 6, 7, вул. Сяйво, 14, 16, 18, вул. Тиктора І., 2а, 8, вул. Фурманська, 1, 1а, 3 – 10, 12, 14, вул. Хмельницького Б., 62, 64, 66, 66а 72, 74, 83,85, 87, 95, 97,101, 105, 105А, 109, 109а, 113, вул. Шкільна, 6, 8, вул. Шолом-Алейхема Ш., 13.