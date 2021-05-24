Через аварію 46 вулиць Львова залишились без води
Через аварійні роботи без води залишились також мешканці Зимної Води
У понеділок, 24 травня, через проведення аварійно-ремонтних робіт на вул. Городоцькій «Львівводоканал» тимчасово призупинив водопостачання 46 вулиць Львова, а також мешканців села Зимна Вода.
Як повідомила «Гаряча лінія міста», приблизно до 15:00 без води будуть мешканці таких вулиць:
- вул. Авіаційна - Всі будинки
- вул. Апостола Д - Всі будинки
- вул. Бакинська - Всі будинки
- вул. Вівсяна - Всі будинки
- вул. Вільхова - Всі будинки
- вул. Величка С - Всі будинки
- вул. Виговського І - Всі будинки
- вул. Гарматія Л - Всі будинки
- вул. Гіацинтова - Всі будинки
- вул. Курмановича В ген - Всі будинки
- вул. Головатого А - Всі будинки
- вул. Гречана - Всі будинки
- вул. Грузинська - Всі будинки
- вул. Дальня - Всі будинки
- вул. Дозвільна - Всі будинки
- вул. Дрогобицька - Всі будинки
- вул. Дубнівська - Всі будинки
- вул. Євського С - Всі будинки
- вул. Журавлина - Всі будинки
- вул. Збиральна - Всі будинки
- вул. Зимновідська - Всі будинки
- вул. Кавказька - Всі будинки
- вул. Каховська - Всі будинки
- вул. Конюшинна - Всі будинки
- вул. Корсунська - Всі будинки
- вул. Кричевського М - Всі будинки
- вул. Лукича І - Всі будинки
- вул. Луцька - Всі будинки
- вул. Лютнева - Всі будинки
- вул. Малицької К - Всі будинки
- вул. Патона Є - Всі будинки
- вул. Підгаєцька - Всі будинки
- вул. Болбочана П полк - Всі будинки
- вул. Полтави П - Всі будинки
- вул. Пшенична - Всі будинки
- вул. Рудненська - Всі будинки
- вул. Ряшівська - Всі будинки
- вул. Самбірська - Всі будинки
- вул. Сигнівка - Всі будинки
- вул. Сполучна - Всі будинки
- вул. Станційна - Всі будинки
- вул. Тернова - Всі будинки
- вул. Трещаківського Л - Всі будинки
- вул. Флінти З - Всі будинки
- вул. Яворівська - Всі будинки
- вул. Городоцька - буд. 168, 188, 190, 200, 200а, 206, 206а, 208, 210, 210а, 212, 214, 214 корп -, 216, 218, 218а, 226б, 234, 234а, 238, 238б, 238в, 240, 241б, 243, 245, 245а, 247, 249, 251, 253, 253а, 257, 259, 263, 265, 267, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 287, 289, 291, 321
- вул. Городоцька - 321-359(непарна сторона)
- с. Зимна Вода
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