У понеділок, 24 травня, через проведення аварійно-ремонтних робіт на вул. Городоцькій «Львівводоканал» тимчасово призупинив водопостачання 46 вулиць Львова, а також мешканців села Зимна Вода. Як повідомила «Гаряча лінія міста», приблизно до 15:00 без води будуть мешканці таких вулиць: вул. Авіаційна - Всі будинки

вул. Апостола Д - Всі будинки

вул. Бакинська - Всі будинки

вул. Вівсяна - Всі будинки

вул. Вільхова - Всі будинки

вул. Величка С - Всі будинки

вул. Виговського І - Всі будинки

вул. Гарматія Л - Всі будинки

вул. Гіацинтова - Всі будинки

вул. Курмановича В ген - Всі будинки

вул. Головатого А - Всі будинки

вул. Гречана - Всі будинки

вул. Грузинська - Всі будинки

вул. Дальня - Всі будинки

вул. Дозвільна - Всі будинки

вул. Дрогобицька - Всі будинки

вул. Дубнівська - Всі будинки

вул. Євського С - Всі будинки

вул. Журавлина - Всі будинки

вул. Збиральна - Всі будинки

вул. Зимновідська - Всі будинки

вул. Кавказька - Всі будинки

вул. Каховська - Всі будинки

вул. Конюшинна - Всі будинки

вул. Корсунська - Всі будинки

вул. Кричевського М - Всі будинки

вул. Лукича І - Всі будинки

вул. Луцька - Всі будинки

вул. Лютнева - Всі будинки

вул. Малицької К - Всі будинки

вул. Патона Є - Всі будинки

вул. Підгаєцька - Всі будинки

вул. Болбочана П полк - Всі будинки

вул. Полтави П - Всі будинки

вул. Пшенична - Всі будинки

вул. Рудненська - Всі будинки

вул. Ряшівська - Всі будинки

вул. Самбірська - Всі будинки

вул. Сигнівка - Всі будинки

вул. Сполучна - Всі будинки

вул. Станційна - Всі будинки

вул. Тернова - Всі будинки

вул. Трещаківського Л - Всі будинки

вул. Флінти З - Всі будинки

вул. Яворівська - Всі будинки

вул. Городоцька - буд. 168, 188, 190, 200, 200а, 206, 206а, 208, 210, 210а, 212, 214, 214 корп -, 216, 218, 218а, 226б, 234, 234а, 238, 238б, 238в, 240, 241б, 243, 245, 245а, 247, 249, 251, 253, 253а, 257, 259, 263, 265, 267, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 287, 289, 291, 321

вул. Городоцька - 321-359(непарна сторона)

с. Зимна Вода

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