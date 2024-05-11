Ломаченко та Камбосос змагатимуться за вакантний титул IBF

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко проведе бій проти австралійця Джорджа Камбососа за вакантний пояс IBF у австралійському Перті. Для українця це шанс вперше після поразки Теофімо Лопесу у 2020 року отримати чемпіонський титул. Крім того, поясу IBF він ще ніколи не мав.

Водночас Камбосос може отримати назад титул, втрачений у червні 2022 року в бою проти Девіда Хейні. Американський боксер, який також в тому бою отримав пояси WBA (Super) та WBO і захистив пояс WBC, провів два захисти своїх титулів – у реванші проти Камбососа у жовтні 2022 року та в бою проти Ломаченка в травні 2023 року, – після чого перейшов у першу напівсередню вагу, звільнивши всі пояси.

Початок поєдинку – о 5:00, проте перед зустріччю Ломаченка та Камбососа заплановані ще два бої, тобто головний бій відбудеться не раніше 7:00. В Україні поєдинок можна буде безкоштовно подивитися на сторінках промоутерської компанії Top Rank у YouTube та Facebook. Компанія пішла на такий крок, оскільки медіасервіс Megogo, який зазвичай транслює боксерські поєдинки в Україні, відмовився транслювати бій Василя Ломаченка через його сумнівну громадянську позицію.

Хто такий Василь Ломаченко

36-річний Василь Ломаченко – один з найбільш титулованих українських боксерів. Колишній чемпіон світу в напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі, чемпіон Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. У професійному боксі провів 20 боїв, з яких програв три, а 11 завершив нокаутом суперника.

За час своєї кар'єри Василь Ломаченко не раз потрапляв у скандал через свої проросійські погляди. Так, у січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям» [так російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексіїї.

Пізніше того ж року разом зі своїм другом боксером Одександром Усиком Василь Ломаченко знявся у фільмі РПЦ про дружбу з росіянами. Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, хоча відмовився від чемпіонського бою з Камбососом у червні 2022 року, бо вступив у тероборону (Камбосос натомість зійшовся на рингу з Хейні, якому програв).

Проте влітку Ломаченко опублікував відео російського ВВС про українського митрополита УПЦ МП, який проти розриву зв'язків з РПЦ. 2 грудня 2022 року, коли РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври, Ломаченко опублікував фото, як пече проскури, прикріпивши геотег Лаври. 6 грудня від привітав українських військових з Днем Збройних Сил України, а вже 13 грудня опублікував допис з фото поруч з митрополитом Запорізьким УПЦ МП Лукою, проти якого РНБО теж ввела санкції.

31 грудня Ломаченко опублікував на своїй Instagram-сторінці проповідь архієрея УПЦ МП Лонгина, у якій він говорить, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви господньої та українського народу. Йдеться про обшуки силовиками в церквах УПЦ МП та монастирях, санкції проти частини священнослужителів УПЦ МП через допомогу росіянам у війні. У лютому 2023 року боксер потрапив у скандал через спільне фото з другом Кадирова – Іслам Махачев відомий дружбою з кремлівським ставлеником Чечні та підтримкою війни Росії проти України.

Хто такий Джордж Камбосос

Джордж Камбосос – 30-річний австралійський боксер, чемпіон світу за версіями IBF (2021-2022), WBA (Super) (2021-2022), WBO (2021-2022), IBO (2023), володар титулу WBC Franchise (2021-2022) у легкій вазі. У професійному боксі провів 23 бої, з яких програв лише два, а 10 завершив нокаутом.