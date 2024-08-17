Підопічні Владислава Лупашка спробують створити ще одну сенсацію

У суботу, 17 серпня, львівські «Карпати» в межах 3-го туру чемпіонату України прийматимуть київське «Динамо». Матч відбудеться на стадіоні «Україна» і стартує о 18:00 за київським часом. Головним арбітром виступить Віктор Копієвський (Кропивницький), а за VAR відповідатиме Ігор Пасхал (Херсон).

Обидві команди підійдуть до протистояння на підйомі: львів’яни минулого туру сенсаційно розгромили міцний «Кривбас» (3:0), а кияни на тижні у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації здолали шотландський «Рейнджерс» (2:0) і пройшли у плей-офф Ліги чемпіонів, де зіграють з австрійським «Зальцбургом».

До слова, останній поєдинок між «Карпатами» і «Динамо» відбувся у сезоні 2019/20. Тоді команди на НСК «Олімпійський» у Києві розписали бойову нічию 1:1, а забивали у матчі лише гравці Динамо – Беньямін Вербіч та Артем Шабанов (у свої ворота).

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». Коефіцієнт на перемогу киян становить 1,39. Успіх львів’ян букмекери оцінюють у жалюгідні 9,20, а нічию – у 4,90.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,67, тоді як тотал менше 2,5 – 2,20.

Найбільше шансів забити у Динамо мають Владислав Ванат (2,20), Андрій Ярмоленко (2,50) та Микола Шапаренко (2,75). У Карпат відзначитись можуть Ігор Невеш (4,00) та Пабло Альварес (7,00). Пропонують букмекери і екзотичні варіанти: наприклад коефіцієнт на хет-трик Ваната становить 25,00, а Ярмоленка – 40,00. Три голи Олександра Піхальонка оцінюють у 80,00.

Де дивитися матч 3-го туру УПЛ між Карпатами і Динамо

Матч «Карпати» – «Динамо» онлайн буде доступний у прямій трансляції на території України. Подивитися гру наживо можна буде на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.