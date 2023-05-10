Степан Гнатюк понад вісім років очолював факультет, де навчався загиблий курсант

Декан факультету Львівського державного університету внутрішній справ, полковник поліції Степан Гнатюк, якого відсторонили від роботи після самогубства 18-річного курсанта, звільнений з університету та зі служби в Нацполіції. Він подав рапорт на звільнення ще до завершення службового розслідування в університеті.

Степан Гнатюк був деканом факультету №3 понад вісім років – з 2014 року.

«Декана факультету, на якому навчався загиблий курсант, було одразу ж відсторонено від виконання службових обов’язків. Ще до завершення службового розслідування він подав рапорт на звільнення. Його було звільнено з посади та зі служби в Національній поліції», – повідомили ZAXID.NET в університеті внутрішніх справ.

Загалом за результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнули кількох посадовців факультету, зокрема, були і звільнення з посад. Подробиць щодо звільнених в університеті не розголошують, пояснюючи тим, що ще триває слідство. Службове розслідування було завершено 30 березня, однак про його результати стало відомо лише зараз.

«Також вжито додаткових заходів реагування щодо недопущення у майбутньому надзвичайних подій за участю особового складу, зокрема, щодо організації та проведення психопрофілактичної, індивідуально-виховної роботи та організації несення служби добовим нарядом», – розповіли у виші.

За інформацією ДБР, розслідування справи за фактом доведення до самогубства курсанта ще триває. Жодних підозр у справі наразі не оголошено.

Нагадаємо, 19 березня 18-річний курсант другого курсу Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук застрелився з автомата під час чергування на посту. Хлопець навчався на факультеті №3, де готують фахівців для підрозділів превентивної поліції. Тіло курсанта виявили на території університету з вогнепальним пораненням в голову. Однокурсники хлопця анонімно розповідали журналістам, що той зазнавав цькування з боку керівництва факультету.

ДБР почало розслідування кримінального провадження за фактом доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 ККУ). Декана факультету Степана Гнатюка відсторонили від виконання службових обов’язків.