Використані покришки є відходами, на утилізацію яких потрібна спеціальна ліцензія

Районні держадміністрації Києва відзвітували про понад 36 тисяч автомобільних шин, які використовували для декору прибудинкових територій житлових будинків. Їх почали демонтувати за вказівкою міського голови Віталія Кличка і надалі мають утилізувати. Шини, а також частини бордюрного каменю та уламки залізобетонних урн заборонено використовувати у благоустрої міста.

У кінці березня кияни публікували в соцмережах фото звалених неутилізованих шин, демонтованих з дитмайданчиків та внутрішніх дворів. Використані покришки є відходами, на утилізацію яких потрібна спеціальна ліцензія. Тож «Радіо Свобода» звернулися до десяти київських РДА із запитами, аби дізнатися кількість демонтованих шин та чи мають вони підписані договори на їхню утилізацію з відповідними підприємствами.

Деякі райони вже передали шини на утилізацію підприємствам, із якими підписали договори. Серед лідерів – Святошинська РДА, де прибрано понад 14 тисяч шин, починаючи з початку року. Водночас Дарницька та Солом’янська РДА не назвали кількість прибраних шин і зазначили, що підписаних угод на їхню утилізацію ще не мають.

Кількість демонтованих шин за районами: