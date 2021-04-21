У Києві демонтували більше 36 тисяч шин з прибудинкових територій
Шини, частини бордюрного каменю та уламки залізобетонних урн заборонено використовувати у благоустрої міста
Районні держадміністрації Києва відзвітували про понад 36 тисяч автомобільних шин, які використовували для декору прибудинкових територій житлових будинків. Їх почали демонтувати за вказівкою міського голови Віталія Кличка і надалі мають утилізувати. Шини, а також частини бордюрного каменю та уламки залізобетонних урн заборонено використовувати у благоустрої міста.
У кінці березня кияни публікували в соцмережах фото звалених неутилізованих шин, демонтованих з дитмайданчиків та внутрішніх дворів. Використані покришки є відходами, на утилізацію яких потрібна спеціальна ліцензія. Тож «Радіо Свобода» звернулися до десяти київських РДА із запитами, аби дізнатися кількість демонтованих шин та чи мають вони підписані договори на їхню утилізацію з відповідними підприємствами.
Деякі райони вже передали шини на утилізацію підприємствам, із якими підписали договори. Серед лідерів – Святошинська РДА, де прибрано понад 14 тисяч шин, починаючи з початку року. Водночас Дарницька та Солом’янська РДА не назвали кількість прибраних шин і зазначили, що підписаних угод на їхню утилізацію ще не мають.
Кількість демонтованих шин за районами:
- Голосіївська РДА – майже 4 тис.;
- Дарницька РДА – однозначної відповіді, чи прибирають шини в районі, не повідомили, договору на утилізацію немає;
- Деснянська РДА – 7,5 тис.;
- Дніпровська РДА – майже 4 тис.;
- Оболонська РДА – кількість не повідомили, проте договір на утилізацію мають і проводять «поетапне очищення»;
- Печерська РДА – майже 1,5 тис.;
- Подільська РДА – кількість не повідомили, проте демонтаж проводять, договір на утилізацію мають;
- Святошинська РДА – понад 14 тис.;
- Солом’янська РДА – приблизно 100 штук, договору на утилізацію немає;
- Шевченківська РДА – понад 5 тис.