Андрій Первозванний є одним з найбільш шанованих святих серед вірян

Цього року християни відзначають день святого Андрія Первозванного за новоюліанським календарем – не 13 грудня, як було раніше, а 30 листопада. Святий Андрій був першим апостолом, якого покликав до себе Ісус Христос, і день Андрія вважається днем памʼяті його мученицької смерті. Розповідаємо більше про це свято.

Хто такий Андрій Первозванний

Апостол Андрій, один з дванадцяти учнів Христа, був першим, кого Спаситель покликав, як зазначено в Євангелії від Іоанна, оскільки саме Андрій першим визнав Христа Месією, тому й отримав назву Первозванного. У Євангеліях від Матвія та Луки він згадується як другий після апостола Петра, його брата, тоді як Марк у своєму тексті розміщує його на четвертому місці, пише сайт «Сім днів».

За переказами, Андрія Первозванного розіпʼяли на Х-подібному хресті у Патрах близько 67 року, який пізніше отримав назву Андріївський. У мистецтві його зображують у жовто-зелених шатах, з бородою, тримаючи в руках хрест, символ своїх страждань, та сувій або книгу. Він є одним з найбільш шанованих святих серед вірян.

Згідно з легендою, під час своєї проповідницької місії Андрій піднявся вгору по Дніпру, зупинився відпочити на кручах, і, оглядаючи пагорби, річки та галявини, передбачив, що на цьому місці виросте велике місто з безліччю храмів, яке освітить святим хрещенням всю землю. Це місце пізніше стало містом Київ.

Звичаї свята

Як пише ТСН, традиційного цього дня віряни йдуть до церкви, читають молитви. У народі пекли коржики, які називалися Калитою. Їх підвішували до стелі, а молоді хлопці намагалися підстрибнути і відкусити шматочок, не використовуючи рук. Якщо вдалося, то їхнє одруження буде щасливим.

З особливим нетерпінням на свято Андрія завжди чекали молоді дівчата, які цього вечора ворожили на свого судженого. Вірили, що в ніч проти 30 листопада дівчина може побачити уві сні свого майбутнього нареченого. Для цього під подушку клали шматочок хліба, випеченого власними руками, і промовляли: «Суджений-ряджений, приходь мого хлібця скуштувати». Також під ліжко клали різні предмети з чоловічого гардеробу.

Відомо, що апостол Андрій вважався покровителем моряків і всіх професій, повʼязаних з морем, адже сам був рибалкою. Тому йому завжди моляться про захист тих, хто виходить у плавання. Також апостол Андрій є покровителем багатьох країн, у тому числі – й України.