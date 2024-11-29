Не варто сваритися з рибалками, моряками та іншими особами, чия діяльність пов'язана з морем, океаном або річкою

Святий Андрій Первозванний, один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, вважається покровителем України. Йому приписують відоме пророцтво про майбутнє заснування Києва: під час своєї місії він благословив місце, де нині стоїть Київ, пророкуючи, що на цих пагорбах з'явиться Божа благодать і будуть побудовані величні храми.

Коли святкуємо Андрія Первозванного в 2024 році

Перехід ПЦУ і УГКЦ на новий стиль календаря змінив дати церковних свят. Раніше ми відзначали день апостола 13 грудня, а тепер святкування перенесено на 30 листопада.

Що не можна робити в день Андрія Первозванного

Андріїв день, окрім обрядів, має свої заборони, які не слід порушувати, щоб не розлютити святого, пише УНІАН. Отже, в цей день слід уникати:

лихослівʼя, образ і лайки;

рукоділля, шиття, в'язання;

важкої роботи по дому;

пліток і будь-яких обговорень інших людей;

розпивання алкоголю і гучних вечірок.

Також не варто сваритися з рибалками, моряками та іншими особами, чия діяльність пов'язана з морем, океаном або річкою. В іншому випадку можуть виникнути неприємності та біди.