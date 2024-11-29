Цього дня випікали круглі коржі – Калиту

Біблія розповідає, що святого Андрія називали Первозванним, оскільки він був «першим призваним» з дванадцяти апостолів Ісуса Христа і став свідком Його проповідей. Він також був свідком розпʼяття та воскресіння Ісуса, тому це свято є дуже важливим для християн. Що обов’язково потрібно буде зробити у цей день, пише «Дзеркало тижня».

Що можна робити у День апостола Андрія Первозванного

Апостол Андрій є покровителем рибалок і моряків. У родинах, де хтось працює у цих сферах, традиційно звертаються з молитвами до святого на його день. Вони просять Апостола Андрія про захист і заступництво в молитвах.

Віруючі відвідують церкви під час свята. Дівчата, які бажають вийти заміж, моляться за благополучне сімейне життя в цей день.

На Андріїв День також прийнято готувати святковий стіл, але страви повинні бути пісними через Різдвяний піст.

Традиції святкування Андрія Первозванного в Україні

Українці здавна відзначали цей день із молитвами, випіканням обрядових страв і ворожіннями, пише News Oboz.

Обряд випікання «Калити»: цього дня випікали круглі коржі – Калиту. Їх підвішували до стелі, а молодь гралася, намагаючись відкусити шматок без допомоги рук. Вважалося, що той, кому це вдасться, матиме щасливе подружнє життя.

Ворожіння: особливо популярним свято було серед дівчат, які гадали на долю.

Купання: згідно з народними віруваннями, паритися цього дня в лазні – означало забезпечити здоров’я на весь рік.